Hizmetçi-Ev İşleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Hizmetçi-Ev İşleri Maaşları ve İş İlanları

Hizmetçi-Ev İşleri görev tanımı nedir, Hizmetçi-Ev İşleri ne iş yapar, Hizmetçi-Ev İşleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hizmetçi-Ev İşleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hizmetçi-Ev İşleri Tanımı;

Evlerde odaları temizleyen, yemek pişiren, servis yapan, bulaşık yıkayan ve diğer ek görevleri yapan kişidir.

Hizmetçi-Ev İşleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Hizmetçi-Ev İşleri Maaşları

Hizmetçi-Ev İşleri maaşı ortalama aylık 3.050 - TL’dir. En düşük Hizmetçi-Ev İşleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.650- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hizmetçi-Ev İşleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hizmetçi-Ev İşleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Hizmetçi-Ev İşleri Ne İş Yapar?

Hizmetçi-Ev İşleri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Möblenin tozunu almak ve möblenin cilalamak, yerleri ve yerdeki halı, kilim vesaire yi süpürür ve temizlemek, pencere camlarını yıkamak ve silmek,

b) Yatakları yapmak ve çarşafları değiştirmek,

c) Gıda maddelerini yıkamak, soymak, doğramak ve pişirmek veya olduğu gibi yenilmek üzere gereken tarzda hazırlamak,

d) Et, sebze, pasta, ekmek ve kurabiye pişirmek

e) İçkiler, salatalar ve çerezler hazırlamak,

f) Tabakları yıkamak ve gümüş eşyayı temizlemek,

g) Yemek odasında masayı tertip ve sandalyeleri tanzim etmek ve yemek servisi yapmak,

h) Çarşaf ve diğer mensucat eşyasını el veya makine ile yıkamak, onarmak ve gerekirse ütülemek,

i) Telefon veya kapı ziline cevap vermek,

j) Evdeki kedi, köpek gibi hayvanları beslemek ve yiyecek ve diğer malzemeyi satın almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hizmetçi-Ev İşleri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Evlerde Çalışan Temizlikçiler Ve Ev İşleri Yardımcıları

Hizmetçi-Ev İşleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hizmetçi-Ev İşleri mesleğinin meslek kodu 9111.01 olarak belirlenmiştir



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