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  3. Hizmetçiler dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Hizmetçiler dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Hizmetçiler dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Meksika’nın reyting rekorları kıran Ellas son La Alegria Del Hogar dizisinden uyarlanan Hizmetçiler dizisinde, Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir başrolü paylaşıyor.

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08 Şubat 2020 Cumartesi 10:17

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