Meksika'da büyük bir ilgi gören Hizmetçiler dizisi Türkiye'de uyarlanacak. Peki Hizmetçiler dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde..

HİZMETÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen'in kaleme aldığı Hizmetçiler, yakında Kanal D'de ekranlara gelecek.

MEKSİKA'DA ÇEKİLEN DİZİNİN OYUNCULARI

Amerika ve Meksika’da yayınlanan ve oldukça ses getiren dizi artık ülkemizde yayınlanacak. Amerika’da uyarlanan dizi nihayet Türkiye’de de Hizmetçiler ismi ile uyarlanacak.