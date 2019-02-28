"Hizmete, bekaya dikkat ederek oyunuzu tartın"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ne olur hizmete, bekaya bir kez daha dikkat ederek oyunuzu tartın. CHP'nin eski CHP ile alakası yok." dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu ile Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde seçim ofisinin açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, çalışan ve üreten kişilerin karşılığını aldığını söyledi.

Turan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak seçim çalışmaları kapsamında adaylarıyla her gün bir yerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız seçim kapsamında 22 miting yaptı. Bu arada yurt dışı programı yaptı, dışarıdan devlet başkanlarını ağırladı. Bakanlar Kurulu, MİT toplantıları gibi devlet kurumlarının işlerini de yaptı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar miting yapmadığını dile getiren Bülent Turan, "O mu aday olsun, bu mu aday olsun, Parti Meclisi istifa etsin mi etmesin mi? Şu an kavgaları bu. Brezilya dizilerinden farklı değiller. 90 yıllık partinin geleceği bu muydu? Bu adamlara bırakın ülke teslimini, bırakın belediye teslimini, bir apartman yönetimini vermemek lazım. 23 Nisan'da koltuk vermemek lazım. Bunlara bu emanet verilemez. O yüzden herkes aynaya baksın. CHP'ye oy vermiş olabilirsiniz. Son seçimlerde İYİ Parti'ye oy vermiş olabilirsiniz ama ne olur hizmete, bekaya bir kez daha dikkat ederek oyunuzu tartın. CHP'nin eski CHP ile alakası yok." şeklinde konuştu.

Turan, Deniz Baykal'ın CHP'nin genel başkanı olduğu dönemde vekillik yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bırakın Atatürk'ü, Baykal zamanındaki CHP ile alakası yok bu adamların. Önceden bir araya gelirdik, tartışırdık, konuşurduk. Bambaşka bir parti oldu. Bambaşka vekiller, yönetimler oldu. Hiçbir enerji ortaya koyacak güçleri, motivasyonları yok. HDP'nin kulu kölesi oldular. O yüzden CHP'li kardeşlerimiz dikkat etsinler oy verirken. Aynı şekilde İYİ Parti'li kardeşlerim. Seversiniz sevmezsiniz, İYİ Parti bir proje partisi. Sayın Erdoğan'ın zayıflaması için Türkiye'nin uluslararası ortamda söz sahibi olmaması için bir iddia ortaya kondu. Erdoğansız Türkiye istediler. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, darbe girişimi oldu ama başaramadılar. Sonra Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ı kavga ettirmek istediler ama Sayın Bahçeli bu konuda devlet adamlığını ortaya koydu. 'Milli politikalarda bir arada olacağız' dedi. Terör konusu başta olmak üzere iktidarın devlet adına yaptığı bir çok işte yanında oldu. Baktılar ki Bahçeli'yi kopartamayacaklar bu yürüyüşten, bu sefer ülkücü kardeşlerimizin oyunu CHP'ye götürmek için bir formülle İYİ Parti'yi kurdular."

Kaynak: AA