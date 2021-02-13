Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Maaşı Ne Kadar? 2021 Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Maaşları, İş İlanları

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) görev tanımı nedir, Hizmetli (Kamu Kuruluşları) ne iş yapar, Hizmetli (Kamu Kuruluşları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hizmetli (Kamu Kuruluşları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Tanımı; Kamu kuruluşlarında temizlik ve büro hizmetlerini yapan kişidir.

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Maaşı Ne Kadar? 2021 Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Maaşları

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) maaşı ortalama aylık 4000 - TL'dir. En düşük Hizmetli (Kamu Kuruluşları) maaşı 3800 -TL, En yüksek ise 4200 - TL'dir. Medeni durum, çocuk sayısının kaç olduğu, sendika üyesi olup olmama, hizmet yılı, BES’e dahil olup olmama vb. durumlara göre alınacak olan aylık maaş tutarları değişiklik göstermektedir.

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Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmak gerekmektedir.

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Ne İş Yapar?

a) Büroları ve mefruşatını çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,

b) Bürolar arasında evrak taşımak ve dağıtımını yapmak,

c) Büro personeline ve konuklara servis yapabilir,

d) Tatil saatlerinde ve günlerinde nöbet tutabilir,

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hizmetli (Kamu Kuruluşları) mesleğinin meslek kodu 9112.04 olarak belirlenmiştir.

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