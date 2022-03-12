Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hizmetli (Kamu Kuruluşları) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hizmetli (Kamu Kuruluşları) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hizmetli (Kamu Kuruluşları) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hizmetli (Kamu Kuruluşları) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hizmetli (Kamu Kuruluşları) Maaşları

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) maaşı ortalama olarak aylık 8650_TL'dir. En düşük Hizmetli (Kamu Kuruluşları) maaşı 7350_TL, En yüksek ise 9950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hizmetli (Kamu Kuruluşları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.04

Meslek Adı :

Hizmetli (Kamu Kuruluşları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kamu kuruluşlarında temizlik ve büro hizmetlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hizmetli (Kamu Kuruluşları), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Büroları ve mefruşatını çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,

b) Bürolar arasında evrak taşımak ve dağıtımını yapmak,

c) Büro personeline ve konuklara servis yapabilir,

d) Tatil saatlerinde ve günlerinde nöbet tutabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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