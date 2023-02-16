Hjalmar Ekdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hjalmar Ekdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hjalmar Ekdal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hjalmar Ekdal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hjalmar Ekdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hjalmar Ekdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hjalmar Ekdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hjalmar Ekdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hjalmar Ekdal 21 Ekim 1998 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hjalmar Ekdal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Hjalmar Ekdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burnley futbol takımında oynamaktadır. Burnley takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hjalmar Ekdal'nin Burnley ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Hjalmar Ekdal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hjalmarekdal

Hjalmar Ekdalboyu ve yaşı kaç

Hjalmar Ekdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hjalmar Ekdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hjalmar Ekdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hjalmar Ekdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Brommapojkarna

28 Haziran 2017 yılında UNC Wilmington

1 Mayıs 2018 yılında IK Frej Täby

9 Haziran 2018 yılında Assyriska FF

30 Kasım 2018 yılında IK Frej Täby

19 Temmuz 2019 yılında Hammarby

20 Temmuz 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Hammarby

3 Mart 2020 yılında Sirius

30 Kasım 2020 yılında Hammarby

8 Ocak 2021 yılında Djurgården

21 Ocak 2023 yılında Burnley

Hjalmar Ekdal kimdir

Hjalmar Ekdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hjalmar Ekdal şuan Burnley takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna (-2016)

Hjalmar Ekdal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 3 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Hjalmar Ekdal nereli

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