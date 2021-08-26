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HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki

UEFA Avrupa ligi play-off ilk maçında HJK Helsinki'yi evinde 1-0'lık skorla deviren Fenerbahçe ikinci maçına deplasmanda çıkmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin bu karşılaşmasını izlemek isteyen sporseverler ise HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki arıyor. Maçın yayın linki haberimizde...

HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off tutundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, çıktığı ilk karşılaşmada, HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etmişti. Deplasmanda ikinci maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar internette HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

HJK HELSİNKİ - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI İZLE

26 Ağustos 2021 Perşembe bugün oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Helsinki'de, Bolt Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

HJK HELSİNKİ - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI TV8 CANLI YYAIN İZLE LİNKİ

İlk maçta eline aldığı avantajı değerlendirerek gruplara kalan taraf olmak isteyen Fenerbahçe'nin bu karşılaşması Tv8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TV8 kanalını canlı olarak izlemek için HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı TV8 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki

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