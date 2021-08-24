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HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmandaki rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. Peki HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplar haberimizde...

HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile eşleşen ve ilk maçında evinde 1-0 kazanmayı başaran sarı lacivertliler, deplasmanda da kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

HJK HELSİNKİ - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PLAYY- OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe'nin gruplara kalmak için son 90 dakikasına çıkacağı bu zorlu mücadele Helsinki'de, Bolt Arena Stadyumu'nda oynanacak. 

HJK HELSİNKİ - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PLAYY- OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu zorlu mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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