Hjorvar Dadi Arnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hjorvar Dadi Arnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hjorvar Dadi Arnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hjorvar Dadi Arnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hjorvar Dadi Arnarsson 30 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Hjörvar Daði Arnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hjorvar Dadi Arnarsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Höttur/Huginn futbol takımında oynamaktadır. Höttur/Huginn takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hjorvar Dadi Arnarsson'nin Höttur/Huginn ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Hjorvar Dadi Arnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hjorvar Dadi Arnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hjorvar Dadi Arnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hjorvar Dadi Arnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2018 yılında HK Kópavogs

28 Temmuz 2021 yılında ÍR

16 Ekim 2021 yılında HK Kópavogs

18 Şubat 2022 yılında Höttur/Huginn

2 Şubat 2024 yılında HK Kópavogs

Hjorvar Dadi Arnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hjorvar Dadi Arnarsson şuan Höttur/Huginn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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