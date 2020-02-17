HKÜ’de akademisyenlere yönelik eğitici eğitimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Akademik Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "Eğitici Eğitimi" seminerinin dördüncüsü düzenlendi. HKÜ'nün akademisyenlere yönelik organize ettiği ve akademik gelişimlerini desteklemek için yapılan seminerde; Akademik Başarı ve Erteleme ile Sınıfta Kriz Yönetimi konuşuldu.

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay tarafından yürütülen ve akademisyenlerin eğitim bilimleri alanındaki yeni kazanımlarının kendi eğitim süreçlerinin geliştirilmesine katkı amacıyla düzenlenen eğitici eğitimi seminerinde iki ayrı oturum yer aldı. Öğretim elemanları ve öğrencilerin iletişiminin nasıl sağlanmasına dair önemli sunumların yapıldığı eğitimde HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Aydın "Akademik Başarı ve Erteleme" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Eğitimde akademisyenlerin erteleme davranışlarının nedenleri, nasıl bir döngüden geçtikleri ve bunu yenmek için neler yapabilecekleri konuşuldu. Eğitimin ikinci yarısında akademisyenlere, öğrencilerin erteleme davranışının önüne geçmek için ödev ve projeleri nasıl vermeleri gerektiği üzerine bilgi paylaşımı yapıldı. Akademisyenlerin erteleme davranışı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarla zenginleşen eğitimde katılımcılar, ertelemeyi yenmek üzere kullanılabilecek yöntemlerden birini deneyimledi.

Sınıfta kriz yönetimi

Eğitici eğitiminin ikinci oturumunda konuşan HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici ise "Sınıfta Kriz Yönetimi" konulu sunumunu yaptı. Üniversite düzeyinde farklı öğrenme ortamlarında karşılaşılan krizler ve çözüm önerilerini katılımcı öğretim elemanları ile birlikte ele alan Eşici, krizin tanımlamasını yaparak sınıfta kriz yaşanmasına zemin oluşturan olayların ya da durumların neler olduğu ve kriz anında hangi temel yaklaşımların izlenebileceği gibi konulara etkileşimli bir şekilde yer verdi. Yapılan grup çalışmalarında, olası kriz durumlarında tüm paydaşlar açısından faydayı en üst düzeye çıkarabilecek çözümler tartışıldı.

Zengin içeriği ve yoğun katılım ile gerçekleşen seminer sonunda katılımcı akademisyenler, eğitimden memnun olduklarını ve yeni kazanımlar elde ettiklerini, bu kazanımlarını sınıf içi uygulamalara aktaracaklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA