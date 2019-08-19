HKÜ’de kayıt heyecanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) 2019-2020 eğitim öğretim yılı lisans kayıtları, yoğun bir ilgi ve heyecanla başladı.

Gaziantep'ten ve il dışından yüzlerce veli ve öğrencinin sabahın erken saatlerinden itibaren HKÜ Kampüsüne gelmesiyle start alan yeni öğrenci kayıtları, yoğun ve heyecanlı bir katılımla devam ediyor. Eğitim fakültesi, iletişim fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi idari ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve meslek yüksekokulu olmak üzere 7 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul olarak toplam 25 bölümde yeni öğrenci kayıt işlemlerini sürdüren HKÜ, kampüse gelen her veli ve öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenerek kayıt işlemlerini sürdürüyor.

Her fakülte farklı günlerde kayıt alacak

HKÜ, yoğunluğu önlemek ve işlemleri daha seri hale getirebilmek için her fakülte için farklı günlerde kayıt alacak. 19-20 Ağustos'ta; hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, 21-22 Ağustos'ta eğitim fakültesi, meslek yüksekokulu, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, iletişim fakültesini kazanan öğrencilerin kayıtları alınacak olup 23 Ağustos tarihinde de mazeret nedeniyle kayıt olamayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.

Yeni dönem oryantasyon ile başlayacak

2019-2020 ders yılının 23 Eylül'de başlayacağı HKÜ yetkilileri tarafından bildirilirken, yeni öğrencilere özel oryantasyon programı da gerçekleştirilecek. Oryantasyon programlarıyla yeni öğrencilerin üniversiteye adaptasyonu sağlanacak.

HKÜ'ye kayıt olmak için gelen yeni öğrenciler ve velileri, özellikle kayıtları esnasında HKÜ'nün verdiği hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, üniversitenin atmosferinden ve mimari yapısından çok etkilendiklerini söyledi. Ayrıca yeni öğrenciler HKÜ'yü kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA