Hlynur Atli Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hlynur Atli Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hlynur Atli Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hlynur Atli Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hlynur Atli Magnusson 11 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hlynur Atli Magnusson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hlynur Atli Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Hlynur Atli Magnusson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Hlynur Atli Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hlynur Atli Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hlynur Atli Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hlynur Atli Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Thór

25 Şubat 2015 yılında Florö SK

1 Ocak 2016 yılında Fram Reykjavík

Hlynur Atli Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hlynur Atli Magnusson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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