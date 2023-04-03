Hlynur Freyr Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hlynur Freyr Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hlynur Freyr Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hlynur Freyr Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hlynur Freyr Karlsson 6 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hlynur Freyr Karlsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hlynur Freyr Karlsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hlynur Freyr Karlsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.
Hlynur Freyr Karlsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/hlynur_karlsson/
Hlynur Freyr Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hlynur Freyr Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ekim 2020 yılında Bologna U17
30 Haziran 2021 yılında Breidablik U19
1 Temmuz 2021 yılında Bologna U18
1 Temmuz 2022 yılında Bologna U19
7 Şubat 2023 yılında Valur
Hlynur Freyr Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hlynur Freyr Karlsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Hlynur Freyr Karlsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.
İzlanda U17 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.