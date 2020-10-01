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  3. H&M çalışanlarını gözetliyor iddiası: 35,3 milyon avro ceza!

H&M çalışanlarını gözetliyor iddiası: 35,3 milyon avro ceza!

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi tarafından, İsveçli perakende giyim şirketi Hennes & Mauritz'in (H&M), Almanya'daki şubelerinde bazı çalışanlarının özel hayatını gözetlediği gerekçesiyle 35,3 milyon avro ceza ödemesine karar verildi.

H&M çalışanlarını gözetliyor iddiası: 35,3 milyon avro ceza!

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, İsveçli perakende giyim şirketi Hennes & Mauritz'e (H&M), Almanya'daki bazı çalışanlarının özel hayatlarının gözetlediğinin tespit edilmesinin ardından 35,3 milyon avro idari para cezası verdi.

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Almanya'da Nürnberg'deki bir müşteri hizmetleri merkezinde şirket yöneticilerinin, çalışanların "aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan" özel bilgilerini topladığının ortaya çıkarılmasından sonra 35,3 milyon avro idari para cezası verildiğini belirtti.

Caspar, çalışanların özel hayatlarıyla ilgili ayrıntıların elde edilmesi ve bunların saklanmasının, "çalışanların haklarına özellikle tecavüz" olduğunu kaydetti.

H&M de yaptığı açıklamada, Nürnberg'deki veri toplama uygulamalarının şirketin yönetmeliklerinde olmadığını belirterek, çalışanlardan özür diledi.

Şirket, Veri Koruma Otoritesi tarafından verilen cezanın inceleceğini bildirdi.

Berna Akkaya
Editör


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