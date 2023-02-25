Hmida Zeghnoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hmida Zeghnoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hmida Zeghnoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hmida Zeghnoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hmida Zeghnoun 15 Ağustos 2001 tarihinde Sid Bel Abbès şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hmida Zeghnoun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hmida Zeghnoun'nin USM Alger ile sözleşmesi 9 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Hmida Zeghnoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hmida Zeghnoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hmida Zeghnoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hmida Zeghnoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2020 yılında CABB Arreridj

1 Eylül 2021 yılında USM Alger

Hmida Zeghnoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hmida Zeghnoun şuan USM Alger takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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