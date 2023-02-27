Ho İk Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ho İk Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ho İk Jang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ho İk Jang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ho İk Jang 4 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 장호익 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ho İk Jang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 29 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Ho İk Jang'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ho İk Jang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jang_hoik_35/

Ho İk Jang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ho İk Jang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ho İk Jang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ho İk Jang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Iridong MS

1 Ocak 2009 yılında Jeonbuk H. U18

1 Ocak 2012 yılında Honam Uni

29 Şubat 2016 yılında Suwon Bluewings

21 Ocak 2019 yılında Sangju Sangmu

26 Eylül 2019 yılında Suwon Bluewings

Ho İk Jang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ho İk Jang şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Buan Elementary School (부안초등학교, 2004-2005),Jeonju Haesung Middle School (전주해성중학교, 2006),Iridong Middle School (이리동중학교, 2007-2008),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2009-2011),Honam University (호남대학교, 2012-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.