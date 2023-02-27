Ho Jae Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ho Jae Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ho Jae Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ho Jae Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ho Jae Lee 14 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이호재 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ho Jae Lee Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ho Jae Lee'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ho Jae Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ho Jae Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ho Jae Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ho Jae Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2019 yılında Korea University

1 Ocak 2021 yılında Pohang Steelers

Ho Jae Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ho Jae Lee şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Onehunga Sports Football Club (-2015),Incheon United U18 (인천대건고, 2016-2018),Korea University (고려대학교, 2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.