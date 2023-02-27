Ho Jun Son kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ho Jun Son Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ho Jun Son adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ho Jun Son Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ho Jun Son 3 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 손호준 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ho Jun Son Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ho Jun Son'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ho Jun Son Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/son_hojun7/

Ho Jun Son Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ho Jun Son isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ho Jun Son Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ho Jun Son futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında S.Bluewings U18

24 Temmuz 2020 yılında Suwon Bluewings

10 Ocak 2022 yılında Jeonnam Dragons

31 Aralık 2022 yılında Suwon Bluewings

Ho Jun Son Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ho Jun Son şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ho Jun Son Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jinju Ko Bong-woo FC (진주고봉우FC, 2013-2014),Sancheong FC U15 (산청FC U15, 2015-2016),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2017),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2018-2020)

Güney Kore U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.