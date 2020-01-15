HO-RE-CA'da hedef 3 buçuk milyar dolar

ANTALYA'da ANFAŞ Fuarcılık tarafından bu yıl 31'inci ANFAŞ Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) ile 27'nci ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), "Hotel-Restoran-Cafe" (HO-RE-CA) adı altında birleştirildi. Fuarda, 3 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi hotel, restoran ve cafe buluşması, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı eski bakan yardımcısı ve Ak Parti eski Milletvekili Abdurrahman Arıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Gülşah Özdemir, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile yurtdışı ve yurtiçinden çok sayıda katılımcı yer aldı.

ANTALYA ÜÇÜNCÜ

Antalya'nın geçen yıl 16 milyona yakın ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, ?Yılbaşında gerçekleştirilen bu fuarla da Antalya, turizmde ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. 650 bin yatak kapasitesi ve milyonlarca ziyaretçisi ile turizmde dünya şehriyiz. Antalya'nın turizmden daha fazla pay alabilmek için fuarlarda da etkinliğini göstermek istiyor. Antalya'da 28 fuar gerçekleştirilmekte. Ülkemizde en fazla fuarın düzenlendiği üçüncü kent. Birincisi İstanbul, ikincisi İzmir" dedi.

40 BİN METREKARE DOLDU

Turizm ve gıda sektörlerine yön veren Türkiye'nin en büyük fuarları Hotel Equipment'e 31'inci kez, Food Product'a 27'nci kez ev sahipliği yapmaktan gururlu olduklarını söyleyen Ali Bıdı, 40 bin metrekarelik alanı ile fuarların doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını açıkladı. Bu yılki fuarlarda 600'ün üzerinde firma, 3 bin 700'den fazla markanın yer aldığını belirten Bıdı, 50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi beklediklerini söyledi.

HİSSE SATIŞI ÇAĞRISI

Bu fuarların oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ali Bıdı, Almanya'da fuarcılığın çok ileride olduğu ve yüksek gelirler elde edildiğinden bahsederek, Türkiye ve Antalya'nın da fuarcılıkta Almanya seviyelerini yakalaması gerektiğini söyledi. Fuarcılığın gelişmesi için bütün yatırımını ANFAŞ'a yaptığını kaydeden Bıdı, fuarcılığın gelişmesi için herkesin katkı ve destek vermesini istedi. Bıdı, bazı ortakların hisse satışı yapacağını belirterek, bu konuda istekli olanlara da çağrıda bulundu.

3.5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Yurtdışı alım heyetleri ve katılımcılar arasında düzenlenecek B2B görüşmelerinde toplam 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflendiğini belirten Bıdı, "Ekibimiz sektörün önünü açacak uluslararası yeni hedef pazarlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yurtiçinin yanı sıra, ABD, Almanya, Brezilya, Cezayir, Çin, Hindistan, Ukrayna'nın olduğu toplam 70 ülkeden alım ve heyeti ve ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

'YAŞASIN ANADOLU" TEMASI

Hotel Equipment ve Food Product fuarlarında, Türkiye'nin sektördeki satın alma platformları otel, restoran, kafe, hastaneler, yurt ve misafirhaneler gibi sektör ve kamu kurum yöneticilerinden oluşan alım heyetleri biraraya gelecek. Fuarlarda, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği ve ANFAŞ işbirliğiyle "Yaşasın Anadolu Food Show etkinleriyle, turistik tesislerde yerli malı kullanımını teşvik için yemek yarışmaları, workshop ve söyleşiler yapılacak.

VERİMLİ ENERJİ

Otel Baristaları Derneği tarafından "Latte Art Yarışması ve Kahve Etkinlikleri, fuarın her günü ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca Hotel kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği tarafından 8'inci Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları ile enerjinin verimli kullanımı ve elektrik maliyetlerinin düşürülmesi konusunda bilgilerin verileceği Enerex Enerji temalı özel oturumlar yapılacak.

Kaynak: DHA