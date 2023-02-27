Ho Yeon Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ho Yeon Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ho Yeon Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ho Yeon Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ho Yeon Jeong 28 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정호연 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ho Yeon Jeong Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ho Yeon Jeong'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ho Yeon Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ho Yeon Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ho Yeon Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ho Yeon Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gwangju FC U18

1 Ocak 2019 yılında Dankook Univ

4 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Ho Yeon Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ho Yeon Jeong şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Mokpo Yeondong Elementary School (목포연동초등학교, 2008-2021),Suncheon Maesan Middle School (순천매산중학교, 2013-2015),Gwangju FC U18 (금호고등학교, 2016-2018),Dankook University (단국대학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.