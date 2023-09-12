Hobi amaçlı başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta yaşayan Rahşan Kovar isimli vatandaş hobi amaçlı gittiği kursta kendini geliştirdi, Bayburt'ta hiç yapılmayan çanta kaplama işine girdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hobi amaçlı başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta yaşayan Rahşan Kovar isimli vatandaş hobi amaçlı gittiği kursta kendini geliştirdi, Bayburt'ta hiç yapılmayan çanta kaplama işine girdi. Bir hevesle başladığı işte işleri büyüten Kovar, şimdilerde ise yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişlere yetişemiyor.

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde verilen kurslara katılan ve el becerilerini geliştirmek isteyen Kovar, ayakkabıcı eşinden çanta kaplama işini öğrendiğini belirterek, Bayburt'ta ilk kez çanta kaplama işini profesyonel olarak kendisinin yaptığını söyledi.

İlk önce 10 çantayla işe koyulduğunu aktaran Kovar, işleri büyüttüğünü kaydederek, yurt dışından da sipariş aldığına vurgu yaptı.

İşini severek yaptığını ifade eden ve her geçen gün kendini geliştirdiğini söyleyen Kovar'ın şimdilerdeki hayalinin ise kursiyer olarak başladığı kursa usta öğretici olarak devam edip, kadınların hayallerine dokunmak olduğunu belirtti.

Çantaların, ayakkabıların, terliklerin, takıların üzerini yöresel Bayburt ehramıyla kaplayan, kapladığı eşyaların üzerine tel kırma tekniğiyle işleme yapan Kovar'ın ürünleri ise bir hayli ilgi çekiyor.

"10 çantayla başladım, siparişlere yetişemiyorum"

Hayallerini bir bir gerçekleştirerek yola devam eden Kovar, "Bayburt'ta çanta kaplama işini ilk defa ben yaptım. Bununla da sınırlı kalmadım, yöresel ürünümüz olan ehramdan terlik, tel kırmadan ayakkabı yaptım. Takı ürünlerimiz de var. Böyle bir çeşitlilikle satışlarımız devam ediyor, ülkenin hemen hemen her yerine ürünlerimi gönderdim. Yurt dışından da bayağı bir ürün gönderimi yaptık, satışlarımız çok iyi. 10 çantayla başladım, şimdi siparişlere yetişemiyorum" dedi.

Ev hanımı olan kadınlara da çağrıda bulunan Kovar, "Bu işe ilk önce Bayburt Belediyesine bağlı Aile Yaşam Merkezi'nde verilen kursta başladım ve tel kırma öğrendim. Hobi olarak başladım bu işe, sonra Bayburt'ta çanta kaplamaya ihtiyaç olduğunu düşündüm ve çanta kaplama işine girdim. Şu an satışlar çok iyi. Yurt içi, yurt dışı her yerden sipariş alıyorum. Kadınlara da seslenmek istiyorum, boş zamanlarını böyle kurslara giderek değerlendirsinler. Hem evlerine, hem de kendilerine katkıda bulunsunlar" diye konuştu.

Hobi amaçlı başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi amaçlı başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi amaçlı başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi amaçlı başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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