Hobi kursları ile en güzel eserler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) hobi kurslarında eğitimler devam ediyor.

65 yaş üstü yaşlıların yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla oluşturulan hobi kursları ile renkli görüntüler ortaya çıkmaktadır. Ahşap Boyama, Resim ve Kur'an-ı Kerim derslerine katılan yaşlılar, yeni şeyler öğrenmenin yanında el emeği eserleri de ortaya çıkarmaktadırlar.

Sosyal Hizmetler Dairesinden yapılan açıklamada, "Her zaman eli öpülesi yaşlılarımızın yanında olarak onlara destek sağlıyoruz. Hobi kurslarımız sayesinde yaşlılarımız kendilerini geliştirerek çok güzel eserler ortaya çıkarmaktadırlar. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Donatım Park içerisindeki YADEM binasını ziyaret edebilir veya 444 40 54 (3770-3774) arayabilirler. Son kayıt 15 Temmuz Pazartesidir" denildi.

Kaynak: İHA