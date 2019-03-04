Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı kırsal Koçak Mahallesi'nde yaşayan Ertan Çakır, hobi olarak başladığı sepet örme işini meslek edindi. Çocukluğunda köyün ihtiyarlarından öğrendiği sepet örme işini sayesinde yılın 12 ayı kendisine iş bulan Ertan Çakır, bölge çiftçisinin sepet ihtiyacını karşılayan tek isim oldu.

Bir zamanlar Aydın'da tarımla uğraşan herkesin kullandığı kargı ve hayıttan örülme sepetler yeniden kıymete bindi. İncir ve zeytinde organik üretim yapan çiftçilerin talebi üzerine sepet örme işine başlayan Ertan Çakır, "Eskiden herkes kendi ihtiyacı olan doğal sepetleri kendisi örerdi. Plastik kovalar yaygınlaşıp ucuzlayınca vatandaş sepet yerine kova kullanmaya başladı. Ancak belli bir süre sonra kova ile hasat edilen ürünlerde aflatoksin oranı daha yüksek olduğu görülünce organik üretime önem verenler yeniden eski sepetlere döndü. Şimdi de sepet örmesini bilen kişi sayısı yok denecek kadar azaldı. Ben çocukluğumda merak üzerine köyün ihtiyarlarından bu işi öğrenmiştim. Hobi için zaman zaman sepet örüyordum. Şimdi mesleğim oldu. Ördüğüm sepetlerin tanesini 35-40 liraya satıyorum. Allah bereket versin. Bu işten para kazanıyoruz" dedi.

"Eski sistem daha sağlıklı"

İnsanların daha sağlıklı bir yaşam için bazı konularda eskiye döndüğünü belirten Ertan Çakır, "Toplum olarak, kolay ve ucuz olan şeylere hiç araştırmadan meylediyoruz. Belli bir süre eskinin kıymeti anlaşılıyor. Yıllar sonra sepetin daha sağlıklı olduğu anlaşıldı. İnsanlar imkanlar ölçüsünde yeniden sepet kullanmaya başladı. Bir süre sonra da daha sağlıklı bir yaşam için toprak testilere geri dönülecek diye düşünüyorum" diyerek imkanı olan herkesin doğal yaşamasını tavsiye etti.

Kaynak: İHA