Hobi olarak otomobil modifiyesine başladı, şimdi araçları baştan yaratıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Erkan Fırtına, esas mesleği olan berberliğin yanı sıra hobi olarak araç modifiye ediyor. Fırtına, ilçede hobi işini yaklaşık 20 yıldan bu yana yaptığı belirterek, parça bulamadığı zaman da kendi çabaları ile parça yaptığını söylüyor.

"KAZANDIKLARIMI OTOMOBİLLERE HARCADIM"

Boş zamanlarını modifiye ile değerlendirdiğini söyleyen Erkan Fırtına, "Kazandıklarımı yaptığım otomobillere harcadım. Ne kadar param olursa olsun bu işte harcamaya devam edeceğim. Şu ana kadar 14 araç modifiye yaptım. Toplam masraf 500 bin lirayı buldu. Pişman da değilim. Bu işi ömür boyu ve severek yaparım diye düşünüyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı