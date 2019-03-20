Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Hobi Terapi Köyü" protokolü imzalandı.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin iyileştirilmesi, tarım alanında mesleki edinmeleri ve topluma faydalı bireyler olmaları konusunda hazırlanan projenin imzaları atıldı. Protokol, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin arasında imzalandı.

Her yükümlünün proje kapsamında çalıştırılamadığını belirten Ahmet Yavuz, "Buradaki amacımız yükümlülerimizin cezaevinde geçirdikleri uzun süreden sonra sosyal hayata hızlı bir şekilde adapte olmaları, kendilerine gelir getirici iş sahibi olmaları ve meslek edinmeleridir. Bu proje iyileştirme çalışmalarımızın bir parçası. İnşallah Hobi Terapi Köyü buna büyük bir katkı sağlayacak. Proje kapsamında 2 sera ve 8 dönüm açık tarım alanı olacak. Buradaki amacımız yükümlülüklerimiz sebze ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğini öğretmek. Buradan elde edilen gelirin yüzde 30'u tesis giderleri için harcanacak. Geri kalan yüzde 70'lik kısım ise kamu yararına çalışan denetimli serbestlik yükümlülerimizin arasında uygun bir şekilde pay edilecek" dedi.

Bafra'da ve Samsun'da görevi boyunca bu tür projelere her zaman destek verdiğini söyleyen Başkan Zihni Şahin ise, "Projeye katılacak olan yükümlüleri topluma yararlı bireyler haline gelmesi açısından önemli bir proje. Projeye katılacak olanların çoğu illaki bu projeden faydalanacaktır. Proje herkese hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İmza törenine Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı da katıldı.

Kaynak: İHA