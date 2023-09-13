HobiFest 2023 için geri sayım başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "HobiFest 2023" için geri sayım başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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HobiFest 2023 için geri sayım başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "HobiFest 2023" için geri sayım başladı. 16-17 Eylül tarihlerinde Cam Piramit alanında düzenlenecek festival, amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirecek. İki gün sürecek festivalde tanıtımlar, eğitimler, workshoplar, gösteriler, yarışmalar, söyleşi ve sunumlar olacak.

Hobi tutkunlarının merakla beklediği HobiFest 2023, 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Cam Piramit alanında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Her yıl binlerce hobi ve macera tutkununu bir araya getiren festival bu yıl da onlarca doğa ve spor kulübünün katılımıyla gerçekleşecek renkli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak. Festivale bu yıl da AFAD, AKUT, JAK, THK, TEMA, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi kurumların katılımları olacak.

Klasik otomobiller meraklılarını bekliyor

HobiFest'in vazgeçilmezleri arasına giren ve beğeni toplayan klasik otomobil sergisi bu yıl yine otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Antalya Classic Car's Klasik Otomobil Kulübü, Antalya Klasik Araçlar Kulübü (AKAK), Kulüp 124 Klasik Otomobil Kulübü, Vos 07 Vos Vos Kulübü, Wostalia Club Antalya'nın katkılarıyla düzenlenecek etkinlik, her yaştan klasik araba tutkunlarını buluşturacak. Antalya Offroad ve Motor Sporları Kulübü Derneği - Antalya Antoff Offroad Kulübü - 4x4 Rally Raid Off-Road Kulübü ve Akdeniz Off-Road Team, CamPiramit etkinlik alanı ve Beach Park Özel Seyirci Parkurunda sergileyeceği gösterilerle adrenalin tutkunlarını biraraya getirecek.

Dolu dolu festival

HobiFest 2023'de ayrıca off-road yarışı, RC Drift yarışı, RC Touring yarışı ve crawler yarışmaları düzenlenecek. Motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring, doğa ve macera sporlarına yönelik pek çok etkinliğin düzenleneceği festivalde 16 Eylül Cumartesi günü Cam Piramit dışında kurulacak sahnede 13.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası konseri, 14.00'te FHC Sahne Sanatları Akademisi Latin Dansları Showu, 15.00'te Style Of The Power Spor Kulubü Extreme Show, 16.00'da Melek Yıldız Konseri, 17.00'de Sihirbaz Çocuk Gösterisi, 17.30'da Jonglör Show, 18.00'de Dj Ediz Çam ve Yiğit Tuğcan Perküsyon Show olacak. Cam Piramit iç sahnede ise 14.00'te Punk, Rock, Blues Group "Street Players 26", 16.00'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Genç Yetenekler Konseri ziyaretçilere buluşacak.

Konserler renk katacak

17 Eylül Pazar günü ise Cam Piramit bahçesinde 13.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, 14.30'da Dönay Üçgül ve Suna Karakaya Konseri, 16.00'da Sihirbaz Çocuk Gösterisi, 17.30'da Bahar İna, 18.00'de de Gümüş Pena Konseri olacak. İç sahnede ise 14.0'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Genç Yetenekler Konseri, 16.30'da Özel Piyanist Sıtkı Taylan Hartavi konseri düzenlenecek.

HobiFest 2023 için geri sayım başladı

HobiFest 2023 için geri sayım başladı

HobiFest 2023 için geri sayım başladı

HobiFest 2023 için geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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