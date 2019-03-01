Hocalı katliamı anıldı

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesinin Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında yaşanan katliamı anmak için fotoğraf sergisi düzenledi.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrencileri, Hocalı kasabasında sivillere yönelik yapılan katliamı anlatarak, katledilen ailelerin fotoğraflarını paylaştılar.

Etkinlik sonunda basın açıklaması yapan öğrenciler; 1992 yılı Şubat ayının 25'ini 26'sına bağlayan gecede 83'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 kişinin öldürüldüğünü ifade ettiler.

Azerbaycanlılara yönelik yapılan bu girişimle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 2, 3, 4, 5, 9 ve 17. maddelerinin ihlal edildiğini vurgulayan öğrenciler, girişilen bu katliamdan ötürü kimsenin yargılanmadığının altını çizdi. Türk ve Müslümanlara karşı yapılan bu haksızlıkların durması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Düzce Üniversitesi öğrencileri, Hocalı, Karabağ, Kerkük, Ahıska, Doğu Türkistan ve Türklerin ayak bastığı yerlerde şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediler.

Kaynak: İHA