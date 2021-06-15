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  3. Hocam ama korona var! Yılmaz Vural fena gaza geldi! Dansözü dudağından öptü

Hocam ama korona var! Yılmaz Vural fena gaza geldi! Dansözü dudağından öptü

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Alaçatı'da katıldığı bir doğum gününde doyasıya eğlendi. Hem oynayıp, hem de şarkı söyleyen Vural'ın neşeli halleri dikkat çekerken, dansözü dudağından öpmesi ise şaşkınlık yarattı.

Hocam ama korona var! Yılmaz Vural fena gaza geldi! Dansözü dudağından öptü

68 yaşındaki evli teknik direktör Yılmaz Vural, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir arkadaşının doğum gününe katılan Vural, eğlencenin tozunu kaçırınca bir ara dansözü dudağından öptü. 

DANSÖZLE SARMAŞ DOLAŞ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaz sezonunun gelmesiyle soluğu eşiyle birlikte Alaçatı'da alan  Vural, arkadaşının doğum gününde hem şarkı söyledi hem de dansözle oynadı. Saatlerin ilerlemesiyle dansözle sarmaş dolaş hale gelen teknik direktör, dansözün kendisini dudağından öpme hamlesinden sonra geri çekilmedi ve karşılık verdi. Öte yandan koronayı ağır geçiren hocanın kendisini riske atması eleştirilerin hedefi haline gelmesine neden oldu.

Hocam ama korona var! Yılmaz Vural fena gaza geldi! Dansözü dudağından öptü

HEM OYNADI, HEM ŞARKI SÖYLEDİ

Son olarak Erzurumspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, geceye damga vurdu. Teknik adam, doğum günü organizasyonunda dansözle karşılıklı oynayıp, sonra para taktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Vural,  'Ağlama Değmez Hayat' şarkısını söyledi.  Gecenin ilerleyen saatlerinde ise dansöz Vural'a yakınlaşıp dudağından öpmek için hareketlendi. Vural ise kendisini geri çekmeyip karşılık verdi.

Hocam ama korona var! Yılmaz Vural fena gaza geldi! Dansözü dudağından öptü

KORONAYI AĞIR ATLATTI

Deneyimli teknik direktör, geçtiğimiz aralık ayında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kalıp, entübe süreci yaşamıştı. Yılmaz Vural'ın ağır korona sonrasında sergilediği rahat tavırlar sevenlerini ve yakınlarını tedirgin etti.

Hocam ama korona var! Yılmaz Vural fena gaza geldi! Dansözü dudağından öptü

 

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