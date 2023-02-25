Hoccat Haqverdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hoccat Haqverdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hoccat Haqverdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hoccat Haqverdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hoccat Haqverdi 3 Şubat 1993 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Azerbaycan,İran uyrukludur.Gerçek adı da حجت حق وردی / Höccət Haqverdi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hoccat Haqverdi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Hoccat Haqverdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hoccat Haqverdi'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hoccat Haqverdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hoccat Haqverdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hoccat Haqverdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hoccat Haqverdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Aboomoslem

1 Temmuz 2014 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2017 yılında Paykan FC

12 Ocak 2021 yılında Sumqayıt

27 Temmuz 2022 yılında Tractor

31 Aralık 2022 yılında Sumqayıt

9 Ocak 2023 yılında Neftçi Baku

Hoccat Haqverdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hoccat Haqverdi şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hoccat Haqverdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aali-va-Herfei Babak Mashhad (2006-2013)

Azerbaycan takımında 6 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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