Hocine Dehiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hocine Dehiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hocine Dehiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hocine Dehiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hocine Dehiri 16 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hocine Dehiri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına - tarihinde katılmıştır. Hocine Dehiri'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hocine Dehiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hocine Dehiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hocine Dehiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hocine Dehiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hocine Dehiri şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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