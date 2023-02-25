Hocine Diafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hocine Diafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hocine Diafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hocine Diafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hocine Diafi 19 Haziran 1995 tarihinde Kouba şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hocine Diafi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Hocine Diafi'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hocine Diafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hocine Diafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hocine Diafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hocine Diafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında A Bou Saâda

1 Ekim 2021 yılında RC Arbaa

Hocine Diafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hocine Diafi şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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