Hodeifa Arfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hodeifa Arfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hodeifa Arfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hodeifa Arfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hodeifa Arfi 29 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hodeifa Arfi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hodeifa Arfi'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hodeifa Arfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hodeifa Arfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hodeifa Arfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hodeifa Arfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2020 yılında JS Kabylie U21

1 Ocak 2022 yılında JS Kabylie

Hodeifa Arfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hodeifa Arfi şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Hodeifa Arfi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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