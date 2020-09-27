Almanya Bundesliga'nın ikinci hafta maçında Hoffenheim Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maç Hoffenheim'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bavyera ekibinin 23 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Münih, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez bir resmi maçta yenilgi yaşadı.

HOFFENHEİM - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Hoffenheim 16. dakikada Ermin Bicakcic'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 24. dakikada Munas Dabbur skoru 2-0’a taşıdı.

Bayern Münih yediği gollere Joshua Kimmich'in attığı gol ile 36. dakikada cevap verdi. Bu gol Bayern Münih’in bu maçta atabildiği tek gol oldu.

İkinci yarıda maçta tam bir Hoffenheim hakimiyeti vardı. Ev sahibi Kramaric’in 77’de attığı golle 3-1 öne geçti. Aynı Kramaric maçın uzatma anlarında bu kez penaltıdan bir gol daha atarak skoru 4-1’e taşıdı.