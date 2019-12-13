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Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA: Bundesliga - 15. Maç Günü kapsamında Hoffenheim - Augsburg maçı oynanacak. Spor severler ise Hoffenheim - Augsburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Hoffenheim - Augsburg karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 15. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Augsburg, Almanya Bundesliga maçı 13 12 2019 günü S Sport Plus, S Sport 2, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:30

Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus , S Sport 2 , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim ile Augsburg arasındaki Almanya Bundesliga  Maçı Wirsol Rhein Neckar Arena, Sinsheim'da oynanacak.

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