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Hoffenheim - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA: Bundesliga - 17. Maç Günü kapsamında Hoffenheim - B.Dortmund maçı oynanacak. Spor severler ise Hoffenheim - B.Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Hoffenheim - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Hoffenheim - B.Dortmund karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 17. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Hoffenheim - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Hoffenheim - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - B.Dortmund, Almanya Bundesliga maçı 20 12 2019 günü S Sport 2, Idman TV, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:30

Almanya Bundesliga maçı, S Sport 2 , Idman TV , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Hoffenheim - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim ile B.Dortmund arasındaki Almanya Bundesliga  Maçı Wirsol Rhein Neckar Arena, Sinsheim'da oynanacak.

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