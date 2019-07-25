Hoffenheim Trabzonspor maçı hangi kanalda | Hoffenheim Trabzonspor canlı izle link var mı

2019 Dünya Kulüpler Arası Dostluk Maçı dahilinde Hoffenheim Trabzonspor maçı bu akşam ekranlarda olacak. Peki Hoffenheim Trabzonspor canlı izle link var mı? Sizin için haberimizde derledik...

Hazırlık maçı kapsamında Trabzonspor Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Kısa süre önce bir hazırlık maçı iptal olan bordo mavili ekip ardından 3 karşılaşmalık bir program açıklamıştı. Peki, bu karşılaşmalar içerisinde yer alan Trabzonspor Hoffenheim maçı ne zaman oynanacak?

HOFFENHEIM TRABZONSPOR HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA

Trabzonspor Hoffenheim maç saati hazırlık mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bordo mavili ekibin 22 Temmuz’da Haladas ile oynadığı ilk hazırlık maçı 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı. İkinci karşılaşmada temsilcimizin vereceği mücadele TV ekranlarından da takip edilebilecek.

Yeni transferleri sahada görme fırsatı bulacak olan Karadeniz ekibi Bundesliga’da top koşturan Hoffenheim ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma yerel saat ile 19:00’da Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak.

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HOFFENHEIM TRABZONSPOR CANLI İZLE

Geçtiğimiz sezonda 34 karşılaşmada 51 puan toplayarak Alman ligini 9. sırada tamamlayan Hoffenheim ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un maçı 25 Temmuz 2019 Perşembe günü oynanacak ve TRT Spor’dan canlı olarak izlenebilecek.

Temsilcimiz önümüzdeki günlerde ise önce Parma ile ardından da Verena ile müsabaka yapacak.

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Linz Kenti'nde 20 Temmuz'da kampa giren ve ilk hazırlık maçında genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Hofenheim ile Bad Wimsbach kasabasında TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlayacak.

DÖNÜŞ TARİHİ DEĞİŞTİ

2019 Dünya Kulüpler Arası Dostluk Maçı dahilinde Hoffenheim Trabzonspor maçı bu akşam ekranlarda olacak. Peki Hoffenheim Trabzonspor canlı izle link var mı? Sizin için haberimizde derledik...

Bu arada, Trabzonspor'un daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club ile oynamayı planladığı maçın iptal edilmesinin ardından kamptaki hazırlık maçı sayısı 4'e inen bordo-mavililer, yarınki Hofenheim müsabakasının ardından 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da yine İtalya ekibi Verona takımı ile karşılaşacak.

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Önceki planlamaya göre 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı düşünen bordo-mavililer, 29 Temmuz'da Verona ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün saat 23.30'da Trabzon'a dönecek. Bordo-mavili futbolcular, 2 günlük iznin ardından Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Trabzon'da başlayacak.

KAMPTA GÖZLER FORVETTE

Yeni sezon öncesi en büyük eksikliğin hissedildiği bölgelerden biri olan forvet mevkisine takviye yapma noktasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman da transferi bekliyor. Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından Ekuban'ın da henüz kampa katılmaması forvet konusunda antrenmanlarda da eksiklik yaşatıyor. Altınordu'dan alınan genç oyuncu Salih Kavraz'ın da lisans işlemlerinin henüz tamamlanamaması nedeniyle Karaman'ın elinde santraforda alternatif olarak genç futbolcular Koray Kılıç ve Muhamet Akpınar yer alıyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada bugün ya da yarın için forvet transferinin tamamlanacağını belirtmişti.

YUSUF YAZICI'YA ÖZEL MOTİVASYON

Diğer taraftan, Trabzonspor'da uzun süredir Fransa temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte Avusturya kampına dahil olan Yusuf Yazıcı ile teknik ekip yakından ilgileniyor. Teknik direktör Ünal Karaman, her fırsatta bire bir görüştüğü Yusuf'un motivasyonunu artırmaya çalışıyor.

NWAKAEME YİNE FORMUNDA

Trabzonspor'da 2018-19 sezonunda gol ve asistleriyle takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Antrenmanlarda oldukça azimli ve neşeli görülen Nwakaeme, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü veriyor. Avusturya kampında bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman da her fırsatta Nijeryalı oyuncuyu tebrik ederek ona moral veriyor.