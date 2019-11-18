Hokey Süper Lig müsabakalarında üç kardeş birbirine rakip oldu

Zonguldak'ta başlayan Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakalarında 3 kardeş birbirlerine rakip oldu.

Zonguldak'ın ev sahipliğinde başlayan Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakaları devam ediyor. 6 gün sürecek olan müsabakaların üçüncü gününde ilginç bir olay ortaya çıktı. Zonguldak Gençlik Merkezi antrenörü Köksal Kasım, Gaziantep Polisgücü antrenörü Yusuf Kasım ve İzmir Buca antrenörü Mesut Kasım'ın kardeş oldukları ortaya çıktı. Öte yandan saha içerisinde 3 kardeşin tatlı rekabeti ise izleyenlerden büyük alkış aldı. Saha dışında ise Kasım kardeşlerin bir birleri şakalaşarak hasret giderdi.

Kaynak: İHA