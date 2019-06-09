Hokeyin Sultanları Eurohockey Club Challenge III’te yerlerini korudu

Ukrayna'nın Boryspil kentinde EuroHockey Club Challenge III 2019 Women Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı bugün rakibi Portekiz'in Grupo Desportivo do Viso Takımını 6-0'lık farklı bir skorla yenerek ligdeki yerini korudu.

Kadınlar Açık Alan Avrupa Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'nin temsilcisi Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Ukrayna'nın Boryspil kentinde oynadığı üçüncü maçında Portekiz'in Grupo Desportivo do Viso takımı karşısında 6-0'lık skorla sahandan galip ayrılarak ligdeki yerini korudu.

Kaplan sporcuları kutladı

Avrupa Şampiyonasını Alanya'da takip eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Portekiz'in Grupo Desportivo do Viso maçı sonrası sporcuları kutladı. Kaplan sporcuların ellerinden geleni fazlasıyla yaptığına inandığını ifade ederek, "Gönül isterdi ki kadın takımımız da Avrupa Şampiyonluk kupasını kazansın. Ama olmadı. Ligdeki yerimizi koruduk. 2020'de yine Türkiye'nin temsilcisi olarak şampiyonaya katılacağız. Sporcularımızı ve teknik heyeti yürekten kutluyorum" dedi.

Gaziantep polisgücü ligde ki yerini korudu

Zorlu bir ligde mücadele ettiklerini ifade eden antrenör Ayşe Kasım, takımın ligdeki yerini koruduğunu ifade ederek, maçtan farklı skorla galip gelen sporcuları kutladı.

Şubat 2020'deki Tropy'e odaklanacağız

Yaşanan talihsizliklerin ardından bu günkü maçın 6-0 kazanılmasının önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücü Genel Sekreteri ve Kafile Başkanı İsmail Eryoldaş, her maçın sporcular için farklı bir deneyim olduğunu ifade ederek, bundan sonraki hedeflerinin Şubat ayında Litvanlya'da yapılacak olan Trophy maçları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA