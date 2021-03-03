Holding patronundan kuryeye işkence!

İstanbul Sarıyer'de oturan Hattat Holding yönetim kurulu üyesi İpek Hattat tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Servisten gelen tablet yeniden arızalanınca şirket kuryesini gönderdi.

İpek Hattat'ın tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini evde alıkoydu, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryeye işkence ettiği iddia edildi.

Kurye Renas D.'nin ifadesine göre polisler kapıyı kırarak kendisini kurtardı. Kurye, Hattat'ın evine tableti almaya gittiğini, sevgilisinin de orada olduğunu söyledi. Hattat'ın dışarı çıkıp "dolandırıcı" diye bağırdığını ve kendisini içeriye alıp kilitlediğin belirtti. Ardından birçok hakarete ve baskıya uğradığını söyleyen kurye, 2 saat geçtikten sonra polislerin geldiğini ama kapıyı açmadıklarını söyledi.

"POLİSLER KAPIYI KIRARAK BENİ KURTARDI"

Kurye," Polisler kapıyı kırık içeriye girdiler ve beni kurtardılar." şeklinde açıklama yaparak sonrasında karakola ifade vermeye gittiğini söyledi.

Şikayetin ardından Hattat gözaltına alındı.