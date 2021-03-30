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Holi festivalinde vahşet! 41 ölü 38 yaralı

Hindistan'da geleneksel Holi bahar festivali esnasında meydana gelen şiddet ve kazalarda 41 kişi hayatını kaybetti 38 kişi de yaralandı.

Holi festivalinde vahşet! 41 ölü 38 yaralı

Hindistan'da her sene 28-29 Mart'ta Holi bahar festivalinde koronavirüs önlemlerine rağmen binlerce kişi sokağa çıkarak kutlama yapmıştı. Yerel kaynaklar ve polis verilerine dayandırdığı haberlerde Bihar eyaletindeki festival esnasında son iki günde çıkan şiddet olaylarından 3'ü çocuk en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin de yaralandı.

Holi festivalinde vahşet 41 ölü 38 yaralı

HERKES BİRBİRİNİ YARADI

Farklı grupların tartışması sonucu büyüyen olayda Patna'da 5 kişi, Samastipur'da iki trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Pandeypatti köyünde bir kadının, evinin yakınlarında şarkı çalan bir kişiye karşı çıkması üzerine vurularak yaralandığı söylendi. Nalanda'da da şarkıların çalınmasına karşı çıkan insanlar 3 kulübeyi ateşe verdi ve 4 kişiyi yaraladı.
Bhagalpur'da iki grup arasında çıkan çatışmada en az 6 kişinin yaralandığı, Telhara'daki olaylarda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Holi festivali Hindular arasında  iyiliğin kötülüğe karşı zaferini, sevgiyi ve bağışlayıcılığı temsil ediyor. Aynı zamanda baharın başlangıcını simgeliyor.

Holi festivalinde vahşet 41 ölü 38 yaralıHoli festivalinde vahşet 41 ölü 38 yaralı

(İHA)

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