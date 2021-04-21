Hollanda Büyükelçisi, Adana'yı ziyaret etti "Yatırım imkanlarını değerlendireceğiz"

Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet, ATO'yu ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ve Genel Sekreter Birol Yarman tarafından konuk edildi. Başkan Menevşe, konuk Büyükelçiye kentin demografik yapısı, ulaşım ve lojistik imkânları, sanayi ve ticaret hacmi ile yatırım olanakları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ATO'nun 30 bini aşkın üyesi ve 46 farklı meslek komitesi bulunduğu bilgisi verdikten sonra, Çukurova'nın dünyanın en büyük üçüncü ovası olduğu, çok verimli topraklara sahip olduğunu, bu sebeple özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi konusunda ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğunu vurguladı. Başkan Menevşe, Adana'nın coğrafi konumu, denizyolu, karayolu, demiryolu ve yakın bir zamanda hizmete girecek olan Uluslararası Çukurova Havalimanı ile Ortadoğu ve Avrupa arasında tam bir köprü görevi üstleneceğini ifade etti. Menevşe, bunun yanı sıra yıllar içinde sanayi yatırımlarının da arttığını ve şu anda Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük OSB'leri arasında yer aldığı bilgisini verdi.

"İKİ ÜLKE ARASI TİCARİ İLİŞKİLER ARTMALI"

Menevşe, Adana'nın pamuk ile başlayan ticaret geçmişinin zaman içerisinde çeşitlendiğini, kentin; tekstil, kimya, gıda, makine, mobilya, ayakkabıcılık sanayiinde geliştiğini, katma değerli ürünler üretildiğini kaydetti. Türkiye- Hollanda arasında 12-15 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğunu Adana'nın ise burada 150 milyon dolarlık bir paya sahip olduğunu açıklayan Menevşe, bu payın mutlaka artması gerektiğini ifade etti.

Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ise sıfır atıklı üretime önem verdiklerini, Adana'da üretim yapan çeşitli firmalarla temaslarda bulunacaklarını, yatırım imkanlarını değerlendireceklerini söyledi. Büyükelçi, geri dönüştürülmüş kot kumaşı yatırımlarına sıcak baktıklarını belirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı