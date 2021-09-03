Hollanda Grand Prix'i antrenman turlarının ilk seansında liderliğe Hamilton oturdu!

Formula 1 de Hollanda Grand Prix'ine kısa bir süre kaldı. Bu yarıştan önce ise antrenman turları ile heyecan sürüyor. Antrenman turlarının ilk ayağı bugün yapıldı.

Hollanda, Zandvoort ile en son 1985 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve tam 36 yıl sonra yeniden buraya dönüş gerçekleşti.

Sürücüleri Zandvoort'a açık bir havada çıktı. Hava sıcaklığı 19 , pist sıcaklığı ise 28 dereceydi.

VETTEL SORUN YAŞADI

Pistin çeşitli yerlerinde dışa doğru açılan sürücüler olsa da ilk bölümde herhangi bir kaza olmadı. Sebastian Vettel, güç ünitesinde problem yaşadığını söyleyerek pite geldi Tekrar piste çıktığında ise motor bir anda güç kaybetmeye başladı ve Alman pilot, dumanlar çıkan motorunu pit yolunun sonuna çekti.

HAMİLTON LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

Vettel'in aracının pistten kaldırılması, elektriksel bir sorun nedeniyle yaklaşık 40 dakika sürdü. Bu 40 dakikalık aradan sonra sonra seans yeniden başladı ve kalan altı dakikalık bölümde sürücüler piste çıktı.

Hamilton liderliğini korudu ve ilk seansın en hızlı ismi oldu.

Max Verstappen son denemesinde en hızlı turla geliyordu ancak hem ikinci hem de üçüncü sektörde trafikle karşılaştı ve sonuç olarak Hamilton'ın 0.097 saniye ardında ikinci oldu.