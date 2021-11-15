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  3. Hollanda milli takım teknik direktörü Louis van Gaal kaza geçirdi, iki kez ameliyat oldu!

Hollanda milli takım teknik direktörü Louis van Gaal kaza geçirdi, iki kez ameliyat oldu!

Geçmişte birçok başarılı takımı çalıştıran ve güncel olarak Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü görevini yürüten Louis van Gaal, talihsiz bir kaza geçirdi. Bisikletten düşen deneyimli çalıştırıcı yürüyemez hale geldi, ameliyat oldu.

Hollanda milli takım teknik direktörü Louis van Gaal kaza geçirdi, iki kez ameliyat oldu!

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamına gruptaki rakiplerinden biri olan Hollanda milli takımının teknik direktörü 70 yaşındaki Louis van Gaal, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Bisikletten düştüğü ifade edilen deneyimli antrenörün yürüyemez hale geldiği ve bu kazanın ardından iki kez ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Hollanda milli takım teknik direktörü Louis van Gaal kaza geçirdi, iki kez ameliyat oldu!

OTELE DÖNERKEN BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

Hollanda yerel basınında çıkan haberlere göre Pazar akşamı yapılan antrenmanın ardından oyuncular ve teknik ekiple birlikte bisikletle otele dönen van Gaal, bisikletten düşerek kalçasını incitti. Daha sonra hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının ilk tedavilerinin yapıldığı kaydedildi. Bir süre ayakta duramayan van Gaal'in, Hollanda'nın yarın Norveç'e karşı seyircisiz oynayacağı maç öncesi yapılan antrenmana golf arabası ile geldiği bildirildi. 

 

 

Kalçasından iki kez ameliyat olduğu kaydedilen van Gaal'in bu operasyonların ardından durumunun iyiye gittiği ve yeniden bir ameliyata gerek olmadığı ifade edildi.

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