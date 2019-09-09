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  3. Hollanda polisi: Silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı (2)

Hollanda polisi: Silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı (2)

EK FOTOĞRAF

Hollanda polisi: Silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı (2)

EK FOTOĞRAF

DHA

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