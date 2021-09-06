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Hollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli takımımız 11 puanla birinci sırada yer alıyor. G grubundaki 6. maçında zorlu rakip Hollanda ile karşılaşacak Millilerimizin bu mücadelesini takip edenler Hollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Hollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son olarak grupta karşılaştığı Cebelitarık'ı 3-0 ile geçen A Milli futbol takımımız bir sonraki maçında zorlu rakip Hollanda le karşılaşacak. Bu önemli mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Hollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

HOLLANDA - TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

7 Eylül 2021 Salı günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İlk maçta rakibini 4-2 mağlup eden A Milli futbol takımımızın liderliği kaptırmak istemediği bu zorlu karşılaşma Amsterdam'da, Amsterdam Arena Stadyumu'nda oynanacak. 

Bu önemli maçın hakemi Daniel Orsato oldu. Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Hollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HOLLANDA - TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takımın da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istediği karşılaşmada ay yıldızlılarımız liderliği kaptırmak istemiyor. Bu kapsamda oldukça heyecanlı geçmesi beklenen mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
 

 

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