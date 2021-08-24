Grup aşamalarında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Filenin Sultanları bu başarısını 5. maçında Hollanda karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bu maçı izlemek isteyen voleybolseverler ise internette Hollanda - Türkiye Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

HOLLANDA - TÜRKİYE AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE

24 Ağustos 2021 Salı günü oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Kaloşvar'da, Btarena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Hollanda - Türkiye Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Namağlup serisini sürdürmek adına sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları'nın bu mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT Spor kanalını izlemek için Hollanda - Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.