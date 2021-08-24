CEV Avrupa Şampiyonasında ilk 4 maçını kazanarak harika bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol takımımız, seriyi sürdürmek için 5. maçına Hollanda karşısında çıkacak. Bu mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler ise Hollanda - Türkiye Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

HOLLANDA - TÜRKİYE AVRUPA VOLEY ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ağustos 2021 Salı bugün oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Seriyi devam ettirmek isteyen Millilerimizin mücadele Kaloşvar'da, Btarena Stadyumu'nda oynanacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE AVRUPA VOLEY ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.