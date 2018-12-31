Hollanda’da Başbakanı Rutte, memurlara yönelik saldırıları kınadı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, polis memurları, ambulans personeli ve itfaiyecilere yönelik saldırıları kınadı. Utrecht kentinde bir yangına müdahale eden memurlar bile saldırıya uğradı.

Hollanda'da gençlerin 2 gündür polis, ambulans memurları ve itfaiyecilere hava fişekler ve bira şişleriyle saldırmaları Başbakan Mark Rutte'nin tepkisini çekti. Başbakan Rutte, "Groningen ve Utrecht belediye başkanları iki gündür gençlerin polisin, ambulans personeli ve itfaiyecilere yönelik saldırı karşısında amansız bir şekilde mücadele vermekte. Memurlar işlerini yerine getirmekte güçlük çekiyorlar" dedi.

Saldırılarda polis araçlarının ve kamu alanlarının maddi zarara uğradığına dikkat çeken Rutte, "Sokaklarda araba tekerleri ateşe verildi. Ateşe verilen araba tekeri ve bir binanın söndürülmesi esnasında polis ve itfaiyeciler, havai fişek ve bira şişleriyle saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

"Tutuklu sayısı artacak"

Şu ana kadar 15 şahsın tutuklandığını kaydeden Başbakan Rutte, "İtfaiyeciler görevlerine polis eşliğinde çıkıyorlar, çünkü saldırıya maruz kalıyorlar. Tutuklu sayısı artacak" dedi.

Groningen Belediye Başkanı Peter den Oudsten, "Faillerin soruşturulması ve yargılanması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. İnsanlara yardım için canlarını dişine takanlara havai fişek ve bira şişleriyle saldırmak ve tahrik etmek çok yanlış bir tutumdur. Polis ve itfaiyecilerin çalışmalarını yapabilmeleri için, desteğimizi ve saygımızı hak ediyorlar" diye konuştu.

Veenendaal kentinde de araç içinde bulunan 2 polis, taş ve havai fişekle saldırıya uğradı. İki polisin sağlık durumunun iyi olmasına rağmen yoldan geçen bir kişinin saldırıda yaralandığı belirtildi. Saldırıyla ilgili olarak 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. Veenendaal Belediye Başkanı Piet Zoon, "Tutuklu bulunan genci ağır bir ceza beklemekte. Polise şiddet kullanımı nedeniyle yargılanacak" dedi.

Yangına müdahale eden memurlar saldırıya uğradı

Utrecht kentinde de bir apartmanda çıkan yangına müdahale etmek için polis, itfaiyeciler ve ambulans personeli hazır bulunduğu sırada havai fişekli saldırıya uğradı. Saldırıda 3 görevlinin yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA