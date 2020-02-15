Hollanda'da burka yasağı protestosu

LAHEY (AA) - Hollanda'da geçen yıl yürürlüğe giren burka yasağı protesto edildi.



Lahey kentinde, burkalı kadınların insiyatifiyle farklı kurumlar tarafından organize edilen gösteriye, Müslümanların yanı sıra Hollandalı gayrimüslimler de katıldı.



Koekamp Meydanında toplanan eylemciler, "Sen benim özgür olmama izin vermezsen nasıl özgür olabilirim", "Özgürlük hakkım gasbediliyor", "Beni görmek istiyorsun ama dinlemek istemiyorsun", "Sıra başörtüye mi geldi", "İslam karşıtı politikayı durdur" ve "Kendim olmak istiyorum" yazılı dövizler taşıdı.



Gösteriye konuşmacı olarak katılan Hollanda Kültürlerarası İnsan Hakları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tom Zwart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasayı, yürürlüğe girdikten 6 ay sonra tekrar gündeme getirmenin faydalı olduğunu düşündüğünü söyledi.



Zwart, "Bu zamana kadar çok fazla olumsuz bir şey olmasa da bu yasa burkalı kadınların yaşantısını kesinlikle etkiledi. Burkalı kadınlar toplumdan kendilerini geri çekmek zorunda kaldılar bu da çok kötü." diye konuştu.



Bu yasanın iptali için uluslararası kurumlarla irtibata geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Zwart, "Yasanın hükümet tarafından bir yıl içinde yeniden değerlendirilmesini sağlamak için uğraşmalı ve bu yasanın güvensizliği artırmaktan başka bir işe yaramadığını göstermeli." ifadesini kullandı.



Amsterdam Üniversitesi Antropoloji Uzmanı Dr. Martijn de Koning de yasaya karşı mücadele edip direnmek gerektiğini vurguladı.

De Koning, "Müslümanlar arasında yasakların devam edeceği, bununla kalmayacağı ve sırada başka yasakların olacağı kaygısı var. Müslüman kadınlara karşı hakaret ve agresif davranışlar görülüyor. Bu yüzden siyaset ve medya aracılığıyla halkın bu konuya ilgisini çekmenin faydalı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdi

Hollanda'da geçen yıl 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren "burka yasağı" kapsamında, kişilerin eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatması yasaklanmıştı.



Yasağa uymayanların en az 150 avro cezaya çarptırılacağı belirtilmişti.

Uluslararası Af Örgütü Hollanda şubesi, geçen yıl sosyal medyadan, kadınların giyimlerinde seçme özgürlüğüne sahip olduğunu belirterek, söz konusu yasağa karşı olduklarını duyurmuştu.





Kaynak: AA